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У Шотландії згоріло кафе, в якому Роулінг писала першу книгу про Гаррі Поттера

У Шотландії згоріло кафе, в якому Роулінг писала першу книгу про Гаррі Поттера

Київ • УНН

 • 31091 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. В Единбурзі, столиці Шотландії, згоріло кафе The Elephant House, в якому Джоан Роулінг писала книгу “Гаррі Поттер і філософський камінь”. Проте власник закладу врятував столик, за яким сиділа письменниця. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

The Elephant House був одним із двох закладів у Шотландії, в яких Роулінг любила проводити час. Вважають, що саме у цьому кафе письменниця писала книгу “Гаррі Поттер і філософський камінь” (1996 рік). Після екранізації книги заклад став популярним серед фанатів її головного героя.

Повідомляють, що пожежа у кафе сталася ще 24 серпня 2021 року. Вогонь знищив майже всю будівлю, однак власнику закладу Девіду Тейлору вдалося врятувати столик, за яким творила Роулінг.

“На щастя, серед завалів я знайшов стіл Дж. Роулінг. Хоча вода й дим його пошкодили, він був у задній кімнаті, тому його можна врятувати. У четвер (30 вересня) я доправлю його на реставрацію. Я щасливий, що цю частину історії збережено”, — зазначив власник кафе.

Тейлор повідомив, що кафе зможуть знову відкрити приблизно за рік.

Нагадаємо

Анонсували, що у жовтні 2021 року буде видано нову книгу Джоан Роулінг “Різдвяна свиня”. Це історія про любов однієї дитини до своєї найціннішої іграшки та про те, як далеко вона піде, щоб її знайти. Повідомляють, що це перший дитячий роман Роулінг із часів Гаррі Поттера.

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