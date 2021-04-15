Джоан Роулінг видасть нову книгу

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“Різдвяна свиня” — це зворушлива історія про любов однієї дитини до своєї найціннішої іграшки та про те, як далеко вона піде, щоб її знайти. Це окрема історія, не пов’язана ні з одною іншою книгою Роулінг, яка призначена для дітей від 8 років.

Еллі Бергер, президент книги Scholastic Trade, говорить:

“Це подарунок дітям та сім’ям, цю історію про стійку силу любові можна читати разом як святкову традицію та як класичну казку, яку слід смакувати в будь-який день року”.

“Різдвяна свиня” -перший дитячий роман Роулінг з часів Гаррі Поттера.

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Нагадаємо

Автор серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг стала найбільш високооплачуваним письменником у світі за версією журналу Forbes.