Джоан Роулинг выдаст новую книгу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В октябре 2021 будет издана новая книга Джоан Роулинг “Рождественская свинья”. Она будет переведена более 20 языками мира. Об этом говорится на сайте автора, пишет УНН.
Детали
“Рождественская свинья” — это трогательная история о любви одного ребенка к своей ценной игрушки и о том, как далеко она пойдет, чтобы ее найти. Это отдельная история, не связанная ни с одной другой книге Роулинг, которая предназначена для детей от 8 лет.
Элли Бергер, президент книги Scholastic Trade, говорит:
“Это подарок детям и семьям, эту историю о стойку силу любви можно читать вместе как праздничную традицию и как классическую сказку, которую следует смаковать в любой день года”.
“Рождественская свинья” -первый детский роман Роулинг со времен Гарри Поттера.
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Напомним
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг стала наиболее высокооплачиваемым писателем в мире по версии журнала Forbes.