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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 100151 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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2 марта, 18:35 • 224805 просмотра

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Джоан Роулинг выдаст новую книгу

Джоан Роулинг выдаст новую книгу

Киев  •  УНН

 • 29297 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В октябре 2021 будет издана новая книга Джоан Роулинг “Рождественская свинья”. Она будет переведена более 20 языками мира. Об этом говорится на сайте автора, пишет УНН.

Детали

“Рождественская свинья” — это трогательная история о любви одного ребенка к своей ценной игрушки и о том, как далеко она пойдет, чтобы ее найти. Это отдельная история, не связанная ни с одной другой книге Роулинг, которая предназначена для детей от 8 лет.

Элли Бергер, президент книги Scholastic Trade, говорит:

“Это подарок детям и семьям, эту историю о стойку силу любви можно читать вместе как праздничную традицию и как классическую сказку, которую следует смаковать в любой день года”.

“Рождественская свинья” -первый детский роман Роулинг со времен Гарри Поттера.

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Напомним

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг стала наиболее высокооплачиваемым писателем в мире по версии журнала Forbes.

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