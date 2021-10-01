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В Шотландии сгорело кафе, в котором Роулинг писала первую книгу о Гарри Поттере

В Шотландии сгорело кафе, в котором Роулинг писала первую книгу о Гарри Поттере

Киев  •  УНН

 • 31073 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Эдинбурге, столице Шотландии, сгорело кафе The Elephant House, в котором Джоан Роулинг писала книгу “Гарри Поттер и философский камень”. Однако владелец заведения спас столик, за которым сидела писательница. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

The Elephant House было одним из двух заведений в Шотландии, в которых Роулинг любила проводить время. Считают, что именно в этом кафе писательница писала книгу “Гарри Поттер и философский камень” (1996 год). После экранизации книги заведение стало популярным среди фанатов ее главного героя.

Сообщается, что пожар в кафе произошел еще 24 августа 2021 года. Огонь уничтожил почти все здание, однако владельцу заведения Дэвиду Тейлору удалось спасти столик, за которым творила Роулинг.

“К счастью, среди завалов я нашел стол Дж. Роулинг. Хоть вода и дым его повредили, он был в задней комнате, поэтому его можно спасти. В четверг (30 сентября) я отправлю его на реставрацию. Я счастлив, что эта часть истории сохранена”, — отметил владелец кафе.

Тейлор сообщил, что кафе смогут вновь открыть примерно через год.

Напомним

Анонсировали, что в октябре 2021 года будет выдана новая книга Джоан Роулинг “Рождественская свинья”. Это история о любви одного ребенка к своей ценной игрушки и о том, как далеко он пойдет, чтобы ее найти. Сообщается, что это первый детский роман Роулинг со времен Гарри Поттера.

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