У Севастополі заявили про нічну ракетну атаку: що відомо
Київ • УНН
російська протиповітряна оборона нібито відбила ракетну атаку на Севастополь, повідомляється про падіння уламків, але без пошкоджень і жертв.
Підконтрольний москві так званий "глава" Севастополя михайло развожаєв повідомив, що російська ППО нібито відбила ракетну атаку на місто у ніч на 12 червня. За його словами, надходять повідомлення про падіння уламків, передає УНН.
Деталі
Як стверджує развожаєв, усі повітряні цілі буцімто було знищено високо в небі, більша частина над акваторією.
Наразі надходять повідомлення про уламки, що впали в районі вулиці Комбрига Потапова і в районі Юхариної балки. За оперативною інформацією пошкоджень об'єктів немає. Ніхто з людей не постраждав.
Тип збитих ракет поки загарбники ще встановлюють.
Доповнення
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