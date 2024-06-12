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У Севастополі заявили про нічну ракетну атаку: що відомо

Київ • УНН

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російська протиповітряна оборона нібито відбила ракетну атаку на Севастополь, повідомляється про падіння уламків, але без пошкоджень і жертв.

Підконтрольний москві так званий "глава" Севастополя михайло развожаєв повідомив, що російська ППО нібито відбила ракетну атаку на місто у ніч на 12 червня.  За його словами, надходять повідомлення про падіння уламків, передає УНН.

Деталі

Як стверджує развожаєв, усі повітряні цілі буцімто було знищено високо в небі, більша частина над акваторією.

Наразі надходять повідомлення про уламки, що впали в районі вулиці Комбрига Потапова і в районі Юхариної балки. За оперативною інформацією пошкоджень об'єктів немає. Ніхто з людей не постраждав.

Тип збитих ракет поки загарбники ще встановлюють.

Доповнення

11 червня ввечері повідомлялось про потужні вибухи у Криму. Їх чути у районі аеродрому Бельбек.

Партизани у Криму виявили радіорелейну станцію окупантів - "АТЕШ"10.06.24, 13:35 • 17813 переглядiв

Тетяна Краєвська

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