Подконтрольный москве так называемый "глава" Севастополя михаил развожаев сообщил, что российская ПВО якобы отразила ракетную атаку на город в ночь на 12 июня. По его словам, поступают сообщения о падении обломков, передает УНН.

Детали

Как утверждает развожаев, все воздушные цели якобы были уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией.

Сейчас поступают сообщения об обломках, упавших в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал.

Тип сбитых ракет пока захватчики еще устанавливают.

Дополнение

11 июня вечером сообщалось о мощных взрывах в Крыму. Их слышно в районе аэродрома Бельбек.

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