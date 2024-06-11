Потужні вибухи чули в окупованому Криму: що відомо
Київ • УНН
Повідомлялося про потужні вибухи біля аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Причини наразі невідомі.
В окупованому Криму пролунали потужні вибухи, передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".
"Потужні вибухи чути у районі аеродрому Бельбек", - йдеться у повідомленні.
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"Кримський вітер" припускає, що вибухи могли лунати через стрільби, але окупанти про них офіційно не повідомляли.
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