У Сеулі знову вийшли на мітинг із вимогою відставки президента
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудняю УНН. У Сеулі відбувається черговий численний мітинг із вимогою якнайшвидшої відставки президента Південної Кореї Пак Кин Хе, передає УНН із посиланням на ВВС.
Мітинг охопив центральні райони міста, поліція побоюється зіткнень. Люди збираються із вимогою повалення Пак Кин Хе, стосовно якої ведуть судовий процес.
Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президенту Пак Кин Хе 9 грудня. Раніше її помічницю та близьку подругу звинуватили в корупції та використанні службового становища для отримання вигоди.
Чхве Сун Сіль звинувачують у тому, що вона незаконно змушувала великий бізнес робити багатомільйонні пожертвування двом пов'язаним з нею неурядовим фондам.
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Мітинги з вимогою відставки Пак Кин Хе відбуваються в південнокорейській столиці вже 10-й тиждень поспіль, всього в них, за оцінками організаторів, взяли участь до 10 мільйонів людей.
Офіційне звинувачення у зловживанні владою та перевищенні повноважень президенту пред'явили 20 листопада.
Конституційний суд країни протягом 180 днів має вирішити, чи усунути Пак Кин Хе від влади.
Поки суд буде приймати рішення, керувати країною буде прем'єр.