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В Сеуле снова вышли на митинг с требованием отставки президента

В Сеуле снова вышли на митинг с требованием отставки президента

Киев • УНН

 • 8449 просмотра

КИЕВ. 31 декабря и УНН. В Сеуле проходит очередной многочисленный митинг с требованием скорейшей отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Митинг охватил центральные районы города, полиция опасается столкновений. Люди собираются с требованием свержения Пак Кын Хе, относительно которой ведут судебный процесс.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе 9 декабря. Раньше ее помощницу и близкую подругу обвинили в коррупции и использовании служебного положения для получения выгоды.

Чхве Сун Силь обвиняют в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес делать многомиллионные пожертвования двум связанным с ней неправительственным фондам.

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Митинги с требованием отставки Пак Кын Хе происходят в южнокорейской столице уже 10-ю неделю подряд, всего в них, по оценкам организаторов, приняли участие до 10 миллионов человек.

Официальное обвинение в злоупотреблении властью и превышении полномочий президенту предъявили 20 ноября.

Конституционный суд страны в течение 180 дней должен решить, устранять ли Пак Кын Хе от власти.

Пока суд будет принимать решение, управлять страной будет премьер.

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