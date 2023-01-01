У Сербії в Новий рік затонув нічний клуб

Деталі

Свідки події розповідають, що вода почала підійматися за десять хвилин після опівночі. Спочатку люди не зрозуміли, що відбувається, потім почалася паніка і вони почали тікати до виходу.

У Міністерстві внутрішніх справ країни повідомили, що з клубу, який частково затонув, встигли вчасно евакуювати людей, постраждалих немає. Міський голова Бєлграда, своєю чергою, поінформував, що він не був на місці події, але за словами очевидців, у приміщенні перебувало "у два-три рази більше осіб, ніж дозволено". Він додав, що обставини інциденту будуть розслідувати, а також оголосив про боротьбу з нелегальними плотами.

Нагадаємо

Внаслідок тисняви під час святкування Нового року у популярному торговому центрі у столиці Уганди Кампалі загинули щонайменше дев'ять осіб, зокрема діти.