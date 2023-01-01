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У тисняві під час святкування Нового року в Уганді загинули щонайменше 9 людей

У тисняві під час святкування Нового року в Уганді загинули щонайменше 9 людей

Київ • УНН

 • 712726 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Внаслідок тисняви під час святкування Нового року у популярному торговому центрі у столиці Уганди Кампалі загинули щонайменше дев'ять осіб, зокрема діти, повідомляє АР, передає УНН.

Деталі

Тиснява сталася в торговому центрі Freedom City у передмісті Намасуба.

Заступник прессекретаря столичної поліції Кампали Люк Овойєсіґ'єр заявив, що інцидент стався опівночі, «коли ведучий заходу закликав учасників вийти на вулицю та подивитись феєрверк».

Згідно з офіційною заявою, територіальна поліція Катве «розслідує випадок необачної (поведінки) та зневаги».

Поки що жодних арештів не проводилося.

Поліція повідомила, що п'ятеро людей загинули на місці події, ще четверо померли від отриманих травм у лікарні, куди їх доправили на лікування. Інформації про інших поранених не надходило.

Додамо

Південнокорейські офіційні особи визнали свою провину і вибачилися за невдачі в запобіганні та реагуванні на тисняву, в результаті якої загинуло понад 150 осіб.

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