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В давке во время празднования Нового года в Уганде погибли не менее 9 человек

Киев • УНН

 • 712723 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В результате давки во время празднования Нового года в популярном торговом центре в столице Уганды Кампале погибли по меньшей мере девять человек, в том числе дети, сообщает АР, передает УНН.

Детали

Давка произошла в торговом центре Freedom City в пригороде Намасуба.

Заместитель пресс-секретаря столичной полиции Кампалы Люк Овойесигьер заявил, что инцидент произошел в полночь, «когда ведущий мероприятия призвал участников выйти на улицу и посмотреть фейерверк».

Согласно официальному заявлению, территориальная полиция Катве «расследует случай опрометчивого (поведения) и пренебрежения».

Пока никаких арестов не производилось.

Полиция сообщила, что пять человек погибли на месте происшествия, еще четверо скончались от полученных травм в больнице, куда их доставили на лечение. Информация о других раненых не поступала.

Добавим

Южнокорейские официальные лица признали свою вину и извинились за неудачи в предотвращении и реагировании на давку, в результате которой погибли более 150 человек.

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