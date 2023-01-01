В Сербии в Новый год затонул ночной клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В сербском городе Белград во время празднования Нового года затонул ночной клуб Фристайлер. В результате инцидента пострадавших нет, пишет УНН со ссылкой на nova.rs.
Детали
Свидетели происшествия рассказывают, что вода начала подниматься через десять минут после полуночи. Сначала люди не поняли, что происходит, потом началась паника, и они побежали к выходу.
В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что из частично затонувшего клуба успели вовремя эвакуировать людей, пострадавших нет. Городской голова Белграда, в свою очередь, проинформировал, что он не был на месте происшествия, но по словам очевидцев, в помещении находилось "в два-три раза больше человек, чем разрешено". Он добавил, что обстоятельства инцидента будут расследовать, а также объявил о борьбе с нелегальными плотами.
Напомним
В результате давки во время празднования Нового года в популярном торговом центре в столице Уганды Кампале погибли по меньшей мере девять человек, в том числе дети.