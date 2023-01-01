В Сербии в Новый год затонул ночной клуб

Детали

Свидетели происшествия рассказывают, что вода начала подниматься через десять минут после полуночи. Сначала люди не поняли, что происходит, потом началась паника, и они побежали к выходу.

В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что из частично затонувшего клуба успели вовремя эвакуировать людей, пострадавших нет. Городской голова Белграда, в свою очередь, проинформировал, что он не был на месте происшествия, но по словам очевидцев, в помещении находилось "в два-три раза больше человек, чем разрешено". Он добавил, что обстоятельства инцидента будут расследовать, а также объявил о борьбе с нелегальными плотами.

Напомним

В результате давки во время празднования Нового года в популярном торговом центре в столице Уганды Кампале погибли по меньшей мере девять человек, в том числе дети.