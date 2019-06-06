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У Сербії оголошено стихійне лихо

У Сербії оголошено стихійне лихо

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Уряд Сербії оголосив режим стихійного лиха. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

Кабінет міністрів Сербії прийняв на засіданні в четвер рішення оголосити режим стихійного лиха через рясні опади і розлив річок в центральних регіонах країни.

"Через рясні опади, град та розлив річок, які викликали великий матеріальний збиток в окремих муніципалітетах, уряд прийняв рішення оголосити режим стихійного лиха", - йдеться в поширеному повідомленні.

Раніше жертвою повені стала одна людина в околицях міста Трстенік в Центральній Сербії. 60-річний житель села Селіште поїхав на тракторі оглядати збиток від води на полях і був винесений потоком води разом з технікою.

Фахівці відзначають, що вода в центральних регіонах країни повільно відступає, однак через сильні дощі ситуація продовжує залишатися складною. Підтоплено 600 об'єктів, потоки води знищили 16 мостів, рух блоковано за 20 напрямками, знищені посіви на полях. До надання допомоги постраждалим підключилися частини ЗС Сербії.

Важка ситуація також склалася в сусідній Боснії і Герцеговині.

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