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У сенаті Польщі назвали неприпустимим спалення українського прапору у Варшаві

У сенаті Польщі назвали неприпустимим спалення українського прапору у Варшаві

Київ • УНН

 • 11413 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Маршалок сенату Республіки Польща Станіслав Карчевський заявив, що такі випадки, як знищення українського прапора у Варшаві під час Маршу незалежності напередодні, є неприпустимими. Про це він заявив під час зустрічі з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою, передає УНН з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

У розмові Олег Синютка засудив акт вандалізму, який нещодавно мав місце на Марші незалежності у Варшаві. Йдеться про спалення державного прапора України, який здійснили під час маршу невідомі особи, замасковані під вболівальників одного із варшавських футбольних клубів.

"Нас дуже хвилюють такі події, котрі останнім часом відбуваються у Польщі, пов’язані із нищенням українських історичних пам’яток та зневажливим ставленням до наших символів. Ми дуже цінуємо відданість Польщі демократії. Проте дуже важливо, щоб будь-які порушення закону карались", - сказав він.

Маршалок сенату Польщі акцентував увагу на дружніх стосунках України та Польщі.

"Для нас важлива співпраця з Україною і ми цінуємо наші стосунки. Тому такі випадки (нищення українських пам’яток та символів) є неприпустимими і ми намагатимемось розв’язати подібні ситуації", - відзначив С.Карчевський, наголосивши, що співчуває з приводу спалення українського прапору.

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