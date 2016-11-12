У сенаті Польщі назвали неприпустимим спалення українського прапору у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Маршалок сенату Республіки Польща Станіслав Карчевський заявив, що такі випадки, як знищення українського прапора у Варшаві під час Маршу незалежності напередодні, є неприпустимими. Про це він заявив під час зустрічі з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою, передає УНН з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.
У розмові Олег Синютка засудив акт вандалізму, який нещодавно мав місце на Марші незалежності у Варшаві. Йдеться про спалення державного прапора України, який здійснили під час маршу невідомі особи, замасковані під вболівальників одного із варшавських футбольних клубів.
"Нас дуже хвилюють такі події, котрі останнім часом відбуваються у Польщі, пов’язані із нищенням українських історичних пам’яток та зневажливим ставленням до наших символів. Ми дуже цінуємо відданість Польщі демократії. Проте дуже важливо, щоб будь-які порушення закону карались", - сказав він.
Маршалок сенату Польщі акцентував увагу на дружніх стосунках України та Польщі.
"Для нас важлива співпраця з Україною і ми цінуємо наші стосунки. Тому такі випадки (нищення українських пам’яток та символів) є неприпустимими і ми намагатимемось розв’язати подібні ситуації", - відзначив С.Карчевський, наголосивши, що співчуває з приводу спалення українського прапору.