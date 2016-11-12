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15 марта, 19:03 • 110901 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154262 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130019 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123108 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108560 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103426 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100066 просмотра

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В сенате Польши назвали недопустимым сжигание украинского флага в Варшаве

В сенате Польши назвали недопустимым сжигание украинского флага в Варшаве

Киев • УНН

 • 11413 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Маршал Сената Республики Польша Станислав Карчевский заявил, что такие случаи, как уничтожение украинского флага в Варшаве во время Марша независимости накануне, являются недопустимыми. Об этом он заявил во время встречи с председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

В разговоре Олег Синютка осудил акт вандализма, который недавно имел место на Марше независимости в Варшаве. Речь идет о сожжении государственного флага Украины, который осуществили во время марша неизвестные, замаскированные под болельщиков одного из варшавских футбольных клубов.

"Нас очень волнуют такие события, которые в последнее время происходят в Польше, связанные с уничтожением украинских исторических памятников и пренебрежительным отношением к нашим символам. Мы очень ценим преданность Польши демократии. Однако очень важно, чтобы любые нарушения закона наказывались" , - сказал он.

Маршал Сената Польши акцентировал внимание на дружеских отношениях Украины и Польши.

"Для нас важно сотрудничество с Украиной и мы ценим наши отношения. Поэтому такие случаи (уничтожения украинских памятников и символов) являются недопустимыми и мы постараемся решить подобные ситуации", - отметил С.Карчевский, подчеркнув, что сочувствует по поводу сожжения украинского флага.

Украинские Национальные Новости

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