В сенате Польши назвали недопустимым сжигание украинского флага в Варшаве

В разговоре Олег Синютка осудил акт вандализма, который недавно имел место на Марше независимости в Варшаве. Речь идет о сожжении государственного флага Украины, который осуществили во время марша неизвестные, замаскированные под болельщиков одного из варшавских футбольных клубов.

"Нас очень волнуют такие события, которые в последнее время происходят в Польше, связанные с уничтожением украинских исторических памятников и пренебрежительным отношением к нашим символам. Мы очень ценим преданность Польши демократии. Однако очень важно, чтобы любые нарушения закона наказывались" , - сказал он.

Маршал Сената Польши акцентировал внимание на дружеских отношениях Украины и Польши.

"Для нас важно сотрудничество с Украиной и мы ценим наши отношения. Поэтому такие случаи (уничтожения украинских памятников и символов) являются недопустимыми и мы постараемся решить подобные ситуации", - отметил С.Карчевский, подчеркнув, что сочувствует по поводу сожжения украинского флага.