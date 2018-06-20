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У СБУ заявили, що не причетні до сутичок у міськраді Харкова

У СБУ заявили, що не причетні до сутичок у міськраді Харкова

Київ • УНН

 • 8749 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Управління Служби безпеки України у Харківській області не має стосунку до сутичок, які сталися сьогодні у міській раді Харкова. Про це заявив начальник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Хочу наголосити, що до правопорушень, які відбулися сьогодні у будівлі Харківської міської ради, обласне Управління СБ України не має жодного відношення. Звинувачення на адресу Управління є безпідставними та брудними. Управління завжди працює виключно в рамках чинного законодавства України", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що міський очільник Харкова Геннадій Кернес заявив, що вважає сутички провокацією, "підтриманою поліцією".

"У будівлю Харківської міської ради сьогодні увірвалися кілька десятків агресивно налаштованих людей спортивної статури. На другому поверсі мерії вони порозбивали скла, знищили портрети градоначальників минулих років, влаштували бійку, у ході якої розпорошили у коридорах мерії газ, а потім підпалили димові шашки. Багато працівників міськради, надихавшись димом, потребували медичної допомоги. Одного з моїх заступників кинули у сміттєвий бак. Поліція за всім цим спостерігала як би з боку. Не втручалася. Ймовірно, тому, що "активісти", які увірвалися у мерію, були людьми керівника Обласного управління СБУ Носача", - вважає очільник міста.

За його словами, міська рада "всіма способами, передбаченими українським законодавством, буде оскаржити злочинну бездіяльність працівників харківської СБУ, прокуратури та поліції".

Нагадаємо, сьогодні вранці всередині та біля будівлі міської ради Харкова розпилили газ та кидали димові шашки. Відбулися сутички. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Внаслідок сутичок постраждали двоє людей

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