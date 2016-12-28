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У СБУ оприлюднили телефонні розмови І.Без'язикова щодо його співпраці з бойовиками

У СБУ оприлюднили телефонні розмови І.Без'язикова щодо його співпраці з бойовиками

Київ • УНН

 • 15522 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Служба безпеки України на офіційному каналі YouTube оприлюднила телефонні розмови полковника ЗСУ Івана Без’язикова щодо його співпраці з бойовиками, підконтрольними спецслужбам РФ, передає УНН.

"Служба безпеки України оприлюднює телефонні розмови, що підтверджують протиправну діяльність колишнього начальника розвідки - начальника розвідувального відділу штабу управління 8 Армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ полковника Без'язикова Івана Миколайовича, спрямовану на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторконасті, обороноздатності та державній безпеці України", - йдеться в описі до відео.

Як повідомляв УНН, полковнику ЗСУ І.Без'язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації.

Суд столиці розпочав обрання запобіжного заходу І.Без'язикову 13 грудня. Йому стало зле у залі суду, його забрала "швидка".

За даними СБУ, він пройшов медичне обстеження, у нього не виявлено проблем зі здоров’ям.

Екс-начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів, затримала СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.

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