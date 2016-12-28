В СБУ обнародовали телефонные разговоры И.Безъязыкова относительно его сотрудничества с боевиками
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Служба безопасности Украины на официальном канале YouTube обнародовала телефонные разговоры полковника ВСУ Ивана Безъязыкова его сотрудничества с боевиками, подконтрольными спецслужбам РФ, передает УНН.
"Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры, подтверждающие противоправную деятельность бывшего начальника разведки - начальника разведывательного отдела штаба управления 8 Армейского корпуса сухопутных войск ВСУ полковника Безъязыкова Ивана Николаевича, направленную в ущерб суверенитету, территориальной целостности, недоторконасти, обороноспособности и государственной безопасности Украины" , - говорится в описании к видео.
Как сообщал УНН, полковнику ВСУ И.Безъязыкову объявлено подозрение в участии в террористической организации.
Суд столицы начал избрание меры пресечения И.Безъязыкову 13 декабря. Ему стало плохо в зале суда, его забрала "скорая".
По данным СБУ, он прошел медицинское обследование, у него не обнаружено проблем со здоровьем.
Экс-начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов, задержала СБУ.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК.