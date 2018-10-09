У санаторії на Хмельниччині дітей били та ставили на коліна

"Пізно ввечері минулої п’ятниці один із хлопчиків, який проходив лікування у санаторії, зателефонував мамі та в розпачі розказав, як втік від вихователя, який, для того щоб заспокоїти дітей, які "розгулялись" перед сном, почав бити їх ногами по ногах та по потилиці, а потім змусив стояти на колінах лицем до стіни з піднятими вверх руками", – написав Кулеба.

Хлопчик зміг втекти та встиг зробити фото. Зранку матір забрала його з лікувального закладу.

Кулеба додав, що звернувся до Хмельницької облдержадміністрації з вимогою провести розслідування даного випадку та здійснити комплексну перевірку діяльності закладу.

Нагадаємо, поліція перевіряє інформацію щодо побиття вихованців одного з дитячих притулків в Одесі. Правоохоронцям повідомили, що працівники притулку вчиняли до дітей психологічне та фізичне насильство щодо вихованців закладу.