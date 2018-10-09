В санатории в Хмельницкой области детей били и ставили на колени
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Воспитателя Великожванчицького областного детского пульмонологического санатория в Хмельницкой области обвинили в избиении детей. Об этом сообщил Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба в Facebook, передает УНН.
"Поздно вечером в минувшую пятницу один из мальчиков, который проходил лечение в санатории, позвонил маме и в отчаянии рассказал, как бежал от воспитателя, который, для того чтобы успокоить детей, которые "разгулялись" перед сном, начал бить его ногами по ногам и по затылку, а затем заставил стоять на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками", – написал Кулеба.
Мальчик смог убежать и успел сделать фото. Утром мать забрала его из лечебного учреждения.
Кулеба добавил, что обратился к Хмельницкой облгосадминистрации с требованием провести расследование данного случая и осуществить комплексную проверку деятельности учреждения.
Напомним, полиция проверяет информацию об избиении воспитанников одного из детских приютов в Одессе. Правоохранителям сообщили, что работники приюта совершали по отношению к детям психологическое и физическое насилие в отношении воспитанников учреждения.