В Одесі перевіряють інформацію про побиття вихованців притулку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Поліція перевіряє інформацію щодо побиття вихованців одного з дитячих притулків. Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, передає УНН.
"До Хмельницкого відділення поліції надійшла заява про вжиття заходів до працівників обласного притулку для дітей, які вчиняють психологічне та фізичне насильство щодо вихованців цього закладу. Вказана подія була зареєстрована до журналу єдиного обліку та розпочата перевірка", - йдеться в повідомленні.
Пізніше під час моніторингу мережі Інтернет було знайдено відео, на якому малолітня дитина, яка, за її словами, є вихованкою цього притулку, розповідає, що вихователі б’ють дітей.
Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) КК України. Досудове слідство триває.
Нагадаємо, у Волинській області троє дітей, які знаходяться у місцевому притулку для неповнолітніх, заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи. Прокуратура ініціювала розслідування щодо директора установи.