В Одессе проверяют информацию об избиении воспитанников приюта

"В Хмельницкое отделения полиции поступило заявление о принятии мер к работникам областного приюта для детей, которые совершают психологическое и физическое насилие в отношении воспитанников этого заведения. Указанное событие было зарегистрировано в журнале единого учета и начата проверка", - говорится в сообщении.

Позже в ходе мониторинга сети Интернет было найдено видео, на котором малолетний ребенок, который, по его словам, является воспитанницей этого убежища, рассказывает, что воспитатели бьют детей.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Волынской области трое детей, находящихся в местном приюте для несовершеннолетних, заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Прокуратура инициировала расследование в отношении директора учреждения.