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У Сан-Паулу в результаті пожежі у хмарочосі пропали безвісти до 45 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Число зниклих без вести при пожежі, в результаті якого впав висотний будинок в бразильському Сан-Паулу, може досягати 45 осіб, передає Globo, інформує УНН.

У Сан-Паулу в результаті пожежі у хмарочосі пропали безвісти до 45 осіб

Раніше повідомлялося про загибель однієї людини, число зниклих без вести оцінювалося в три людини.

“На підставі реєстру проживаючих у будівлі пожежники зараз працюють, відштовхуючись від інформації про 45 зниклих без вести”, — повідомляє канал. Місцезнаходження цих людей поки не встановлено, проте це не означає, що всі вони знаходяться під уламками.

Будівля загорілося в ніч на вівторок і пізніше обвалилася. Вогонь перекинувся на прилеглу багатоповерхівку, але пожежники взяли його під контроль, не давши розповсюдитися по всій будівлі.

За попередніми даними, причиною пожежі могла стати сварка між подружжям, яке готувало їжу на вогні і використовувала спирт як паливо. Жінка штовхнула чоловіка, коли той підливав спирт в вогонь, в результаті чого одяг обох загорівся. Винним вдалося врятуватися — вони зняли палаючий одяг і вибігли з будівлі.

Як повідомляв УНН, за попередніми даними у результаті масштабної пожежі у Сан-Паулу загинула людина.

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