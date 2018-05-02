В Сан-Паулу в результате пожара в небоскребе пропали без вести до 45 человек

Ранее сообщалось о гибели одного человека, число пропавших без вести оценивалось в три человека.

"На основании реестра проживающих в здании пожарные сейчас работают, отталкиваясь от информации о 45 пропавших без вести", - сообщает канал. Местонахождение этих людей пока не установлено, однако это не означает, что все они находятся под обломками.

Здание загорелось в ночь на вторник и позже рухнуло. Огонь перекинулся на близлежащую многоэтажку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться по всему зданию.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать ссора между супругами, которые готовили пищу на огне и использовали спирт в качестве топлива. Женщина толкнула мужчину, когда тот подливал спирт в огонь, в результате чего одежда обоих загорелась. Виновным удалось спастись - они сняли горящую одежду и выбежали из здания.

Как сообщал УНН, по предварительным данным в результате масштабного пожара в Сан-Паулу погиб человек.