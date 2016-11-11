У С.Лаврова пояснили, чому екс-посолу США заборонили в'їзд до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол був включений до списку санкцій у відповідь на візові санкції Вашингтона щодо росіян. Про це повідомило РІА "Новини" джерело в МЗС Росії, передає УНН.
"Тільки Майкл Макфол, як завжди, помилився: його включили у відповідь списку не за "близькість до Обами", як він написав, а за активну участь в руйнуванні двосторонніх відносин і як послідовного лобіста кампанії тиску на Росію", - повдіомило джерело у МЗС РФ.
Співрозмовник ЗМІ також наголосив, що дипломат знав, що перебуває в дзеркальному списку санкцій.
"Мені підтвердили, що я в списку санкцій Кремля і не можу поїхати у Росію", - раніше написав V/Макфол у своєму Twitter, зазначивши, що потрапив в список через "тіснs зв'язкb з Обамою".
Колишній посол не виключив того, що йому заборонили в'їзд ще в 2014 році, проте дізнався він про це тільки зараз, запитавши візу в Росію.