У С.Лаврова объяснили, почему экс-послу США запретили въезд в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Бывший посол США в России Майкл Макфол был включен в список санкций в ответ на визовые санкции Вашингтона в отношении россиян. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в МИД России, передает УНН.
"Только Майкл Макфол, как всегда, ошибся: его включили в ответный список не за "близость к Обаме", как он написал, а за активное участие в разрушении двусторонних отношений и как последовательного лоббиста кампании давления на Россию", - сообщил источник в МИД РФ.
Собеседник СМИ также отметил, что дипломат знал, что находится в зеркальном списке санкций.
"Мне подтвердили, что я в списке санкций Кремля и не могу поехать в Россию", - ранее написал М.Макфол в своем Twitter, отметив, что попал в список из-за "тесных звязей с Обамой".
Бывший посол не исключил того, что ему запретили въезд еще в 2014 году, однако узнал он об этом только сейчас, запросив визу в Россию.