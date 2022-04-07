У Рубіжному поранено співробітника ДСНС та пошкоджено ще три будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Рубіжному постраждали ще три будинки та поранено співробітника ДСНС при виконанні через ворожий обстріл. Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"У 35-річного чоловіка поранення середнього ступеню тяжкості. Ворожий обстріл поновився після того, як наряд ДСНС прибув на виклик. Цей будинок - один із п'ятьох, які спалахнули від вогню росіян сьогодні в Рубіжному", - написав Гайдай.
Деталі
За його словами, загалом унаслідок потужних обстрілів Рубіжного, Лисичанська, Новодружеська, Золотого-4, Кремінної пошкоджено 14 об’єктів.
"Із них 9 приватних житлових будинків, господарчі споруди, гаражі, склад у Лисичанську тощо. З-під завалів врятовано трьох осіб. Під час обстрілу та попадання снаряду у житловий будинок загинув чоловік в Кремінній", - повідомив Гайдай.
Доповнення
Гайдай повідомляв, що у Луганській області не залишилося жодної вцілілої лікарні.