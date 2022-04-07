На Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Луганській області не залишилося жодної вцілілої лікарні. Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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“З початку повномасштабної війни росії та України, в нашій області був обстріляний кожний медичний заклад... Рашисти умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров‘я, аби поранені не мали шансів вижити. Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі дію закону про колаборантів”, – наголосив Гайдай.
Деталі
Очільник ОВА оприлюднив фотографії зруйнованої орками нової Рубіжанської лікарні з високотехнологічним обладнанням.
Нині лікарня залишилася на окупованій частині міста, а окупанти знімають там відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях, вказав він.
Гайдай додав, що зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню.
Доповнення
Російські окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську Луганської області.