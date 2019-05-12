У РПЦ закликали не приписувати перемогу у війні Сталіну

Митрополит нагадав про відповідальність Сталіна за репресії 1930-х років і підкреслив, що церква висловила ставлення до цього історичного періоду канонізацією новомучеників.

“Зовсім недалеко від Москви є Бутовський полігон, куди потрібно з’їздити тим, хто захоплюється Сталіним, тим, хто схиляється перед цією фігурою, і подивитися, до яких наслідків привела його політика”, — сказав він в ефірі російського федерального телеканалу.

Представник РПЦ також зазначив, що незадовго до війни глава СРСР ігнорував донесення про підготовку нападу гітлерівської Німеччини, радянська армія виявилася “абсолютно не готовою” до війни, а багато солдатів і воєначальники були розстріляні.

“Тому говорити про те, що перемога Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні — це заслуга Сталіна, ніяк не можна. Я думаю, що це заслуга всього народу, яка була приписана Сталіну через культ особи”, — підсумував архієрей, закликавши не відроджувати цей культ в 2019 році.

Нагадуємо, міжрелігійна рада Росії (МРР) у відповідь на звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) до Патріарха Московського і всієї Русі Кирила про “сприяння звільненню полонених на південному сході України висловлює стурбованість рейдерськими захопленнями храмів Української православної церкви (УПЦ)”.