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В РПЦ призвали не приписывать победу в войне Сталину

В РПЦ призвали не приписывать победу в войне Сталину

Киев  •  УНН

 • 8768 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Сталину победу во Второй мировой войне, передает УНН.

Митрополит напомнил об ответственности Сталина за репрессии 1930-х годов и подчеркнул, что церковь выразила отношение к этому историческому периоду канонизацией новомученников.

“Совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, тем, кто преклоняется перед этой фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика”, — сказал он в эфире российского федерального телеканала.

Представитель РПЦ также отметил, что незадолго до войны глава СССР игнорировал донесения о готовящемся нападении гитлеровской Германии, советская армия оказалась “совершенно не готовой” к войне, а многие солдаты и военачальники были расстреляны.

“Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности”, — заключил архиерей, призвав не возрождать этот культ в 2019 году.

Напоминаем, межрелигиозный совет России (МРР) в ответ на обращение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о “содействии освобождению пленных на юго-востоке Украины выражает обеспокоенность рейдерскими захватами храмов Украинской православной церкви (УПЦ)”.

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