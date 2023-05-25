У ростовській області рф нова "бавовна" біля місцевого аеродрому - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У ростовській області росії повідомляють про нібито атаку беспілотника неподалік місцевого аеродрому. Про це повідомляє УНН, з посиланням на росЗМІ.
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Так, повідомляється, що невідомий об'єкт було помічено у небі над ростовською областю. Як зазначається, його нібито збила російська система ППО.
За опублікованою інформацією, подія сталася у районі морозівська, неподалік місцевого аеродрому.
Нагадаємо
У соцмережах поширюють відео атаки морських дронів на російський військовий корабель "Іван Хурс".
І хоч у міноборони рф стверджували, що атака нібито була безуспішною, на записі видно, що корабель, ймовірно, був підбитий.