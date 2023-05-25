В ростовской области рф новый "хлопок" возле местного аэродрома - росСМИ

Детали

Так, сообщается, что неизвестный объект был замечен в небе над ростовской областью. Как отмечается, его якобы сбила российская система ПВО.

По опубликованной информации, происшествие произошло в районе морозовска, неподалеку от местного аэродрома.

Напомним

В соцсетях распространяют видео атаки морских дронов на российский военный корабль "Иван Хурс".

И хоть в минобороны рф утверждали, что атака якобы была безуспешной, на записи видно, что корабль, вероятно, был подбит.