В ростовской области рф новый "хлопок" возле местного аэродрома - росСМИ

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КИЕВ. 25 мая. УНН. В ростовской области россии сообщают о якобы атаке беспилотника неподалеку местного аэродрома. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на росСМИ.

Детали

Так, сообщается, что неизвестный объект был замечен в небе над ростовской областью. Как отмечается, его якобы сбила российская система ПВО.

По опубликованной информации, происшествие произошло в районе морозовска, неподалеку от местного аэродрома.

Напомним

В соцсетях распространяют видео атаки морских дронов на российский военный корабль "Иван Хурс".

И хоть в минобороны рф утверждали, что атака якобы была безуспешной, на записи видно, что корабль, вероятно, был подбит.

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