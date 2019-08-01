У Роскосмосі опублікували власні супутникові знімки вогнищ пожеж в РФ

За даними держкорпорації, Науковий центр оперативного моніторингу Землі “Російських космічних систем” з 25 липня по 1 серпня 2019 року здійснював моніторинг ряду надзвичайних ситуацій та подій на території РФ, в тому числі пожежі в Єврейському автономному окрузі, Республіці Саха, Бурятії, Іркутській області, Красноярському і Хабаровському краях. Дані передані МНС Росії і опубліковані на сайті Роскосмосу.

Крім того, за даними держкорпорації, проводився моніторинг повені в Хабаровському краї і Амурській області. “У Далекосхідному федеральному окрузі за запитом МНС Росії була активована Міжнародна хартія з космосу і великих катастроф. Постраждалі в результаті повені райони будуть зніматися силами іноземної орбітального угрупування космічних апаратів дистанційного зондування землі учасників Хартії, в тому числі радіолокаційною апаратурою”, — повідомили в держкорпорації.

Крім того, Роскосмос стежить за підтопленнями в Туві, Пермському краї і Іркутській області, а також за загрозою зсуву в Дагестані.

Варто додати, що у NASA показали масштаби пожежі в Росії.

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb



В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa