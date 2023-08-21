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29 березня, 17:57 • 272926 перегляди

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29 березня, 17:57 • 364129 перегляди

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28 березня, 18:00 • 220621 перегляди

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У російському волгограді пожежа: попередньо, горить склад у порту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У російському волгограді сталась пожежа. Як повідомляє Telegram-канал Shot, попередньо, горить склад у порту, передає УНН.

Цитата

"Сильна пожежа у Волгограді. Попередньо горить склад у порту", - йдеться у повідомленні.

На місці екстрені служби, додає Shot.

Додамо

Згодом Telegram-канал повідомив, що спалахнула покрівля покинутої будівлі, загрози поширення вогню немає, причина пожежі встановлюється.

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