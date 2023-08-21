У російському волгограді пожежа: попередньо, горить склад у порту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У російському волгограді сталась пожежа. Як повідомляє Telegram-канал Shot, попередньо, горить склад у порту, передає УНН.
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"Сильна пожежа у Волгограді. Попередньо горить склад у порту", - йдеться у повідомленні.
На місці екстрені служби, додає Shot.
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Згодом Telegram-канал повідомив, що спалахнула покрівля покинутої будівлі, загрози поширення вогню немає, причина пожежі встановлюється.
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