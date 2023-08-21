В российском волгограде пожар: предварительно, горит склад в порту
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В российском волгограде произошел пожар. Как сообщает Telegram-канал Shot, предварительно, горит склад в порту, передает УНН.
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"Сильный пожар в волгограде. Предварительно, горит склад в порту", - говорится в сообщении.
На месте экстренные службы, добавляет Shot.
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Впоследствии Telegram-канал сообщил, что вспыхнула кровля заброшенного здания, угрозы распространения огня нет, причина пожара устанавливается.
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