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У російському Саранську обвалилася будівля, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У російському місті Саранську обвалився об’єкт забудови внаслідок чого щонайменше двоє людей загинули, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"З-під завалів витягнули дві людини без ознак життя", - повідомило джерело виданню.

Крім того повідомляється, що робітники екстрених служб врятували з-під завалів одну людину, яку оперативно було доставлено до медичного закладу.

На місце події працюють рятувальники, а також виїхав міністр будівництва Республіки Мордовії.

Екстренні служби проводять роботу розбору завалів. За попередніми даними, причиною обвалення могло стати порушення правил безпеки при проведенні будівельних робіт.

"Обвалився сходовий проліт з шостого по другий поверхи 10-поверхового будинку", - підтвердили факт у Центральному регіональному центрі МНС.

Як повідомляв УНН, у російському Іжевську частина житлового будинку обрушилася з дев'ятого по перший поверх.

 

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