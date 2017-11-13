У російському Саранську обвалилася будівля, є жертви

"З-під завалів витягнули дві людини без ознак життя", - повідомило джерело виданню.

Крім того повідомляється, що робітники екстрених служб врятували з-під завалів одну людину, яку оперативно було доставлено до медичного закладу.

На місце події працюють рятувальники, а також виїхав міністр будівництва Республіки Мордовії.

Екстренні служби проводять роботу розбору завалів. За попередніми даними, причиною обвалення могло стати порушення правил безпеки при проведенні будівельних робіт.

"Обвалився сходовий проліт з шостого по другий поверхи 10-поверхового будинку", - підтвердили факт у Центральному регіональному центрі МНС.

Як повідомляв УНН, у російському Іжевську частина житлового будинку обрушилася з дев'ятого по перший поверх.