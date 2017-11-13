В российском Саранске обрушилось здание, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В российском городе Саранск обвалился объект застройки вследствие чего по меньшей мере два человека погибли, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Из-под завалов извлечены два человека без признаков жизни", - сообщил источник изданию.
Кроме того сообщается, что рабочие экстренных служб спасли из-под завалов одного человека, которого оперативно доставили в медицинское учреждение.
На место происшествия работают спасатели, а также выехал министр строительства Республики Мордовии.
Экстренные службы проводят работу разбора завалов. По предварительным данным, причиной обрушения могло стать нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.
"Рухнул лестничный пролет с шестого по второй этажи 10-этажного дома", - подтвердили факт в Центральном региональном центре МЧС.
Как сообщал УНН, в российском Ижевске часть жилого дома обрушилась с девятого по первый этаж.