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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 20569 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 50824 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 70418 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 77263 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77825 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62702 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99911 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100734 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В российском Саранске обрушилось здание, есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В российском городе Саранск обвалился объект застройки вследствие чего по меньшей мере два человека погибли, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Из-под завалов извлечены два человека без признаков жизни", - сообщил источник изданию.

Кроме того сообщается, что рабочие экстренных служб спасли из-под завалов одного человека, которого оперативно доставили в медицинское учреждение.

На место происшествия работают спасатели, а также выехал министр строительства Республики Мордовии.

Экстренные службы проводят работу разбора завалов. По предварительным данным, причиной обрушения могло стать нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

"Рухнул лестничный пролет с шестого по второй этажи 10-этажного дома", - подтвердили факт в Центральном региональном центре МЧС.

Как сообщал УНН, в российском Ижевске часть жилого дома обрушилась с девятого по первый этаж.

 

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