У російському Кемерові зносять ТРЦ “Зимова вишня”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У російському Кемерові повторно почали демонтаж торгового центру “Зимова вишня”, де під час пожежі у березні загинули понад півсотні людей. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Як повідомляє видання, 14 липня будівельники почали розбирати зовнішні елементи споруди, а приблизно через тиждень планують пригнати важку техніку і почати зносити залізобетонні конструкції. Загалом планується, що роботи триватимуть кілька місяців.
Напередодні виконувач обов’язків губернатора Сергій Цивільов зустрівся з родинами загиблих і постраждалими. За даними прес-служби адміністрації області, між сторонами було укладено угоду про ліквідацію центру.
Між тим, коли як зазначає видання, адвокати обвинувачених і потерпілих запевнили, що обидві сторони категорично проти знесення “Зимової вишні” хоча б до моменту ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Інакше, як пояснив адвокат потерпілих Дмитро Малинін, не можна буде провести додаткових експертиз, якщо виникнуть питання до раніше досліджених обставин справи.
Нагадаємо, пожежа в торгово-розважальному центрі “Зимова вишня” стався 25 березня. За останніми даними, жертвами трагедії стали 60 осіб, ще 79 постраждали. Порушено кримінальну справу, обвинуваченими по ньому проходять вісім осіб.