У Росії жінку на інвалідному візку не пустили у нічний клуб

Повідомляється, що у ніч на неділю двох молодиків і жінку з інвалідністю працівники клубу привезли у відділення місцевої поліції, заявляючи, що вони намагалися прорватися у заклад і вели себе грубо. На ім'я одного з молодиків був складений протокол за статтею "дрібне хуліганство".

У свою чергу, жінка звинуватила співробітників клубу в тому, що її не пустили в заклад через те, що вона була на візку. За її заявою поліцейські проводять перевірку.

Як повідомляють ЗМІ, охоронці не пропустили її всередину закладу через те, що у разі виникнення бійки перебувати у клубі на візку може бути небезпечним.