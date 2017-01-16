В России женщину на инвалидной коляске не пустили в ночной клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сейчас представители полиции проверяют обстоятельства, по которым женщину на инвалидной коляске не пустили в ночной клуб в Красноярске, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Сообщается, что в ночь на воскресенье двух мужчин и женщину с инвалидностью работники клуба привезли в отделение местной полиции, заявляя, что они пытались прорваться в заведение и вели себя грубо. На имя одного из парней был составлен протокол по статье "мелкое хулиганство".
В свою очередь, женщина обвинила сотрудников клуба в том, что ее не пустили в заведение из-за того, что она была на коляске. По ее заявлению полицейские проводят проверку.
Как сообщают СМИ, охранники не пропустили ее внутрь заведения из-за того, что в случае возникновения драки находиться в клубе на коляске может быть опасным.