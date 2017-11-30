У Росії затримали "українського шпигуна"

"Під час допиту Сергій Сотников зізнався, що до червня працював збирачем судів на Херсонському державному заводі. Ще в 2016 році його викликав до себе співробітник служби безпеки України на ім'я Данило і запропонував допомагати СБУ. Чоловік погодився, йому присвоїли псевдонім Серж," - йдеться в повідомленні.

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Також у виданні повідомили, що Сотников зізнався, що перед поїздкою до Росії Данило доручив йому зібрати інформацію про тольяттинський завод.

"Інші завдання СБУ мною не відпрацьовувалися. Відомості про діяльність тольяттинського заводу я нікому не надавав", - пояснив він під час "допиту".

Також йдеться про те, що Сотников "не встиг передати зібрані відомості українським спецслужбам".

Так як чоловік не завдав шкоди безпеці Росії його не судитимуть, а лише депортують в Україну.