В России задержали "украинского шпиона"

"Во время допроса Сергей Сотников признался, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать СБУ. Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним Серж," - говорится в сообщении.

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Также в издании сообщили, что Сотников признался, что перед поездкой в Россию Даниил поручил ему собрать информацию о тольяттинском заводе.

"Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял", — пояснил он во время "допроса".

Также говорится, что Сотников "не успел передать собранные сведения украинским спецслужбам".

Так как мужчина не нанес ущерба безопасности России его не будут судить, а лишь депортируют в Украину.