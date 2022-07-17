У росії заговорили про "судний день для України", Зеленський відреагував: чергова не дуже твереза заява
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що російське залякування про нібито "судний день" для України ніхто не сприймає. Водночас для росії дійсно настане судний день в буквальному розумінні цього слова за ті злочини, які вчиняє рф, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні (17 липня - ред.) з росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито "судний день" для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення росією в небі над українським Донбасом малайзійського "Боїнга". 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму. 80 дітей. Громадяни десяти держав. Уже тоді росія йшла цим шляхом – до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально", - сказав Зеленський.
Конекст
17 липня заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв на зустрічі з ветеранами Другої світової війни у Волгограді пригрозив Україні "судним днем" у разі нападу на Крим.
Нагадаємо
дмитро медведєв, заступник секретаря радбезу рф назвав західні санкції "хамськими та цинічними" та зазначив, що вони межують з "економічною війною".