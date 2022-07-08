У росії вперше засудили до ув'язнення за антивоєнні висловлювання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У п'ятницю суд у Москві засудив члена муніципальної ради до семи років позбавлення волі за висловлювання проти війни в Україні. Це перший такий безпрецедентний вирок для критиків дій кремля. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Олексія Горінова було визнано винним у поширенні «завідомо неправдивої інформації» про російські збройні сили.
Максимальне покарання за цей злочин становить 15 років позбавлення волі відповідно до закону, ухваленого російським парламентом через тиждень після того, як кремль ввів війська в Україну.
За даними Net Freedoms, групи правової допомоги, яка займається справами про свободу слова, 60-річний Горінов став першою людиною, засудженою до ув'язнення за цим звинуваченням.
Група заявила, що два інші вироки наразі призвели до штрафу та умовного покарання. Горінов, заарештований у квітні, став першим кому висунуто звинувачення за законами воєнного часу.
Контекст
Відтоді, як 24 лютого путін напав на Україну, росію захлеснула потужна хвиля обурення та антивоєнних настроїв. Тисячі людей щодня протестували на вулицях Москви та Санкт-Петербурга, сотні тисяч підписували онлайн-петиції проти війни.
Тисячі протестувальників було заарештовано, а десятки критично налаштованих ЗМІ було закрито.
Особи, які публічно висловлювалися проти вторгнення або звинувачували російські війська у скоєнні звірств в Україні, стали мішенню відповідно до нового законодавства, що забороняє поширення «хибної інформації» про вторгнення та приниження військових.
Додамо
Станом на п'ятницю Net Freedoms нарахувала 68 кримінальних справ, пов'язаних зі звинуваченнями в «неправдивій інформації» , і не менше 2000 справ про правопорушення, пов'язані з приниженням російських військових.