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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 18470 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 7258 просмотра

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В россии впервые приговорили к заключению за антивоенные высказывания

В россии впервые приговорили к заключению за антивоенные высказывания

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В пятницу суд в Москве приговорил члена муниципального совета к семи годам лишения свободы за высказывания против войны в Украине. Это первый столь беспрецедентный приговор для критиков действий кремля. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Алексей Горинов был признан виновным в распространении «заведомо ложной информации» о российских вооруженных силах.

Максимальное наказание за это преступление составляет 15 лет лишения свободы в соответствии с законом, принятым российским парламентом через неделю после того, как кремль ввел войска в Украину.

По данным Net Freedoms, группы правовой помощи, занимающейся делами о свободе слова, 60-летний Горинов стал первым человеком, приговоренным к заключению по этому обвинению.

Группа заявила, что два других приговора привели к штрафу и условному наказанию. Горинов, арестованный в апреле, стал первым кому выдвинуто обвинение по законам военного времени.

Контекст

С тех пор, как 24 февраля путин напал на Украину, россию захлестнула мощная волна возмущения и антивоенных настроений. Тысячи людей ежедневно протестовали на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, сотни тысяч подписывали онлайн-петиции против войны.

Тысячи протестующих были арестованы, а десятки критически настроенных СМИ были закрыты.

Лица, которые публично высказывались против вторжения или обвиняли российские войска в совершении зверств в Украине, стали мишенью в соответствии с новым законодательством, запрещающим распространение «ложной информации» о вторжении и унижении военных.

Добавим

По состоянию на пятницу Net Freedoms насчитала 68 уголовных дел, связанных с обвинениями в «ложной информации», и не менее 2000 дел о правонарушениях, связанных с унижением российских военных.

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