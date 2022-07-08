В россии впервые приговорили к заключению за антивоенные высказывания
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В пятницу суд в Москве приговорил члена муниципального совета к семи годам лишения свободы за высказывания против войны в Украине. Это первый столь беспрецедентный приговор для критиков действий кремля. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Алексей Горинов был признан виновным в распространении «заведомо ложной информации» о российских вооруженных силах.
Максимальное наказание за это преступление составляет 15 лет лишения свободы в соответствии с законом, принятым российским парламентом через неделю после того, как кремль ввел войска в Украину.
По данным Net Freedoms, группы правовой помощи, занимающейся делами о свободе слова, 60-летний Горинов стал первым человеком, приговоренным к заключению по этому обвинению.
Группа заявила, что два других приговора привели к штрафу и условному наказанию. Горинов, арестованный в апреле, стал первым кому выдвинуто обвинение по законам военного времени.
Контекст
С тех пор, как 24 февраля путин напал на Украину, россию захлестнула мощная волна возмущения и антивоенных настроений. Тысячи людей ежедневно протестовали на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, сотни тысяч подписывали онлайн-петиции против войны.
Тысячи протестующих были арестованы, а десятки критически настроенных СМИ были закрыты.
Лица, которые публично высказывались против вторжения или обвиняли российские войска в совершении зверств в Украине, стали мишенью в соответствии с новым законодательством, запрещающим распространение «ложной информации» о вторжении и унижении военных.
Добавим
По состоянию на пятницу Net Freedoms насчитала 68 уголовных дел, связанных с обвинениями в «ложной информации», и не менее 2000 дел о правонарушениях, связанных с унижением российских военных.