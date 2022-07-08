В россии впервые приговорили к заключению за антивоенные высказывания

КИЕВ. 8 июля. УНН. В пятницу суд в Москве приговорил члена муниципального совета к семи годам лишения свободы за высказывания против войны в Украине. Это первый столь беспрецедентный приговор для критиков действий кремля. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.