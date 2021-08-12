У Росії впав вертоліт з 16 людьми на борту

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“О 00:50 мск 12.08.2021 надійшла інформація про жорстку посадку вертольота Мі-8 компанії „Витязь-Аеро“ в районі Курильського озера Кроноцкого заповідника. За попередньою інформацією, на борту три члени екіпажу і 13 пасажирів. На місце вилітає борт Центру медицини катастроф, і в готовність наводиться вертоліт Мі-8 МНС Росії з рятувальниками”, — йдеться у повідомленні.

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Наразі відсутня інформація про жертв або постраждалих аварії.

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