У Росії впав вертоліт з 16 людьми на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Мі-8 з 13 туристами і трьома членами екіпажу впав на Камчатці, що в Росії. Наразі вертоліт російського Центру медицини катастроф направляється до місця падіння туристичного вертольота, повідомила в четвер пресслужба ГУ МНС РФ по Камчатці, передає УНН із посиланням на “ТАРС”.
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“О 00:50 мск 12.08.2021 надійшла інформація про жорстку посадку вертольота Мі-8 компанії „Витязь-Аеро“ в районі Курильського озера Кроноцкого заповідника. За попередньою інформацією, на борту три члени екіпажу і 13 пасажирів. На місце вилітає борт Центру медицини катастроф, і в готовність наводиться вертоліт Мі-8 МНС Росії з рятувальниками”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Наразі відсутня інформація про жертв або постраждалих аварії.
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