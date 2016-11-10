У Росії також збираються штрафувати депутатів за прогули
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Депутати держдуми РФ домовилися внести зміни до регламенту нижньої палати російського парламенту про штрафи за прогули пленарних засідань. Про це повідомив перший віце-спікер держдуми РФ Іван Мельников, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Будуть внесені зміни в регламент, пов'язані з тим, що якщо депутат без поважних причин не відвідав пленарне засідання, щодо нього будуть застосовуватися заходи, в тому числі матеріального впливу", - сказав І.Мельников.
Він зауважив, що всього на місяць проходить шість пленарних засідань. "Йдеться про те, що за пропуск пленарного засідання без поважної причини депутат може позбутися однієї шостої частини матеріального заохочення", - пояснив І.Мельников.
При цьому перший віце-спікер держдуми РФ підкреслив, що у регламенті буде дано чітке визначення поняттю "відсутність депутата на пленарному засіданні". "Це стосується тільки роботи на пленарних засіданнях, він (парламентар) буде вважатися відсутнім, якщо жодного разу не реєструвався на засіданні", - додав він.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який передбачає невиплату заробітної плати народному депутату за прогули та порушення регламенту.