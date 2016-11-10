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В России также собираются штрафовать депутатов за прогулы

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Депутаты Госдумы РФ договорились внести изменения в регламент нижней палаты российского парламента о штрафах за прогулы пленарных заседаний. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Будут внесены изменения в регламент, связанные с тем, что если депутат без уважительных причин не посетил пленарное заседание, к нему будут применяться меры, в том числе материального влияния", - сказал И.Мельников.

Он отметил, что всего в месяц проходит шесть пленарных заседаний. "Речь идет о том, что за пропуск пленарного заседания без уважительной причины депутат может лишиться одной шестой части материального поощрения", - пояснил И.Мельников.

При этом первый вице-спикер Госдумы РФ подчеркнул, что в регламенте будет дано четкое определение понятию "отсутствие депутата на пленарном заседании". "Это касается только работы на пленарных заседаниях, он (парламентарий) будет считаться отсутствующим, если ни разу не регистрировался на заседании", - добавил он.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает невыплату заработной платы народному депутату за прогулы и нарушения регламента.

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