В России также собираются штрафовать депутатов за прогулы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Депутаты Госдумы РФ договорились внести изменения в регламент нижней палаты российского парламента о штрафах за прогулы пленарных заседаний. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Будут внесены изменения в регламент, связанные с тем, что если депутат без уважительных причин не посетил пленарное заседание, к нему будут применяться меры, в том числе материального влияния", - сказал И.Мельников.
Он отметил, что всего в месяц проходит шесть пленарных заседаний. "Речь идет о том, что за пропуск пленарного заседания без уважительной причины депутат может лишиться одной шестой части материального поощрения", - пояснил И.Мельников.
При этом первый вице-спикер Госдумы РФ подчеркнул, что в регламенте будет дано четкое определение понятию "отсутствие депутата на пленарном заседании". "Это касается только работы на пленарных заседаниях, он (парламентарий) будет считаться отсутствующим, если ни разу не регистрировался на заседании", - добавил он.
Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает невыплату заработной платы народному депутату за прогулы и нарушения регламента.