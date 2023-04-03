У росії стався землетрус: зачепило камчатку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У понеділок, 3 квітня, на півдні камчатського краю відбувся землетрус, сила якого сягнула 6,9 бала, передає УНН з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
Деталі
У понеділок, у камчатському краї, стався землетрус магнітудою 6,9 бала. Постраждала низка офісних приміщень, а також педагогічний коледж. За інформацією у будинках від поштовхів падали меблі, а також технічне приладдя.
Сильні поштовхи відчувалися у регіонах Петропавловська-Камчатського, Єлизово та Вілючинська. Наразі інформація про жертв відсутня.
Доповнення
Землетрус відбувся о 15:06 за місцевим часом в акваторії Авачинської затоки, глибина епіцентру сягала 100 кілометрів.
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