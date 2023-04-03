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У росії стався землетрус: зачепило камчатку

У росії стався землетрус: зачепило камчатку

Київ • УНН

 • 2826178 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У понеділок, 3 квітня, на півдні камчатського краю відбувся землетрус, сила якого сягнула 6,9 бала, передає УНН з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Деталі

У понеділок, у камчатському краї, стався землетрус магнітудою 6,9 бала. Постраждала низка офісних приміщень, а також педагогічний коледж. За інформацією у будинках від поштовхів падали меблі, а також технічне приладдя.

Сильні поштовхи відчувалися у регіонах Петропавловська-Камчатського, Єлизово та Вілючинська. Наразі інформація про жертв відсутня.

Доповнення

Землетрус відбувся о 15:06 за місцевим часом в акваторії Авачинської затоки, глибина епіцентру сягала 100 кілометрів.

Нагадаємо

У п'ятницю в США відбувся сильний шторм, який супроводжувався потужним вітром і зливами, внаслідок чого 21 людина загинула і десятки отримали поранення.

Українські Національні Новини

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